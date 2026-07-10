Ревнивая жительница Кузбасса попала под суд за рассылку нюдсов бывшей сожителя

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тайге перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которая из мести и ревности выложила в сеть интимное фото соперницы. Об этом сообщили в следственном комитете и прокуратуре Кузбасса.

В октябре 2025 года подсудимая отправила в один из мессенджеров пикантный снимок бывшей возлюбленной своего сожителя.

Потерпевшая обратилась в полицию из-за нарушения личной тайны. Свою вину ревнивица полностью признала.

Суд признал ее виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и назначил наказание в виде денежного штрафа. Кроме того, у осужденной конфисковали в пользу государства смартфон, который она использовала для отправки компрометирующего снимка.

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