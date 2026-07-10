Жители Новокузнецка могут оплачивать покупки в «Новэкс» бонусами Спасибо

Фото: пресс-служба Сбера.

Программа лояльности «СберСпасибо» расширяет возможности использования бонусов Спасибо для клиентов. В сети магазинов косметики и товаров для дома «Новэкс» теперь доступна оплата бонусами до 99% от суммы чека. Воспользоваться опцией можно на кассах 17 офлайн-магазинов сети в Новокузнецке.

Для списания бонусов в магазинах «Новэкс» участнику программы лояльности «СберСпасибо» достаточно совершить покупку на любую сумму и произвести оплату картой Сбера. Размер списания может достигать 99% от стоимости приобретаемых товаров из расчета 1 бонус = 1 рубль. Кроме того, за каждую покупку будет начисляться 1% от чека бонусами Спасибо.

«СберСпасибо последовательно расширяет географию и состав партнеров, чтобы участники программы могли получить максимум возможностей для использования бонусного счета. „Новэкс“ — крупнейшая в Сибири сеть магазинов с широким ассортиментом товаров для ухода за собой, семьей и домом, поэтому опции накопления и списания бонусов в магазинах сети позволят жителям региона совершать еще более выгодные покупки», — подчеркнул директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев.

«Для нас важно, чтобы путь клиента в наших магазинах был наиболее удобным: от выбора товаров до совершения покупки. Уверены, что новый способ оплаты будет востребован у жителей Новокузнецка и сделает шоппинг еще приятнее», — отметил представитель «Новэкс».

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