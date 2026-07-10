Минобр Кузбасса рассказал, когда будут отдыхать школьники в новом году

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Министерство образования Кузбасса опубликовало рекомендованные даты школьных каникул на предстоящий 2026/2027 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В минобре подчеркнули, что окончательный график каждая школа будет утверждать самостоятельно, ориентируясь на федеральные рекомендации.

Согласно предложенному расписанию осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября, с учетом праздничного Дня народного единства 4 ноября, на зимние каникулы школьники уйдут с 31 декабря по 10 января, весенний отдых запланирован с 27 марта по 4 апреля, а летние каникулы стартуют 27 мая и продлятся до 31 августа.

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