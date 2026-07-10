Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

Сбер запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ.

Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов

В основе сервиса — обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов Сбера. Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети.

Алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. При расчёте учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от покупки кофе, товаров магазина или других услуг на территории АЗС.

Сервис охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов.

На основе этих данных каждой станции присваивается статус актуальности. Для каждой АЗС пользователь также может увидеть время последней зафиксированной покупки топлива — это помогает оценить, насколько свежими являются данные по конкретной станции. Пользователь может открыть карту, увидеть ближайшие АЗС, где недавно фиксировались покупки топлива, выбрать наиболее подходящую станцию и сразу построить маршрут.

Сервис уже доступен в веб-версии и в приложении СберБанк Онлайн. В приложении его можно найти в разделе «Для жизни». Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платёжных данных.

В ближайшее время возможности сервиса будут расширены. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность АЗС и наличие отдельных видов топлива, что позволит не только найти заправку, но и выбрать станцию с наиболее удобным временем посещения и нужной маркой топлива.

Такое развитие делает сервис Сбера одним из самых технологичных инструментов для автомобилистов в России, объединяя возможности больших данных, искусственного интеллекта и цифровых сервисов в едином решении.

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