В Кузбассе осудят 16-летнего подростка за взлом магазина и кражу товаров. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Киселевске перед судом предстанет ранее судимый 16-летний юноша, который взломал магазин и украл алкоголь, сигареты и энергетики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В апреле этого года в полицию обратился сотрудник продуктового магазина. Он рассказал, что из торговой точки похитили семь бутылок алкоголя, три пачки сигарет и пять банок энергетика. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Киселевска. Следствие установило, что юноша взял сумку, надел черную маску и ночью проник в магазин, взломав дверь. Он украл товары и продал их прохожим на следующий день, а деньги потратил.

Сейчас материалы дела переданы в суд. Максимальное наказание по статье «Кража» - пять лет лишения свободы.

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