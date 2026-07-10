Илья Середюк проверил новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мариинске.

В Мариинске губернатор Илья Середюк посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект построен в рамках государственной программы «Физическая культура и спорт Кузбасса».

Глава региона отметил, что там обустроили зал для волейбола, баскетбола, мини-футбола, ринг для бокса, легкоатлетическую дорожку и зал для единоборств. Комплекс сделал спорт доступнее для жителей Мариинска и ближайших населенных пунктов.

ФОК находится рядом со школой №6, которую ранее капитально отремонтировали. Ее ученикам будет удобно ходить в учреждение на физкультуру. Губернатор наблюдал за занятиями юных каратистов, футболистов и танцоров.

«Ребятам центр нравится, занимаются с удовольствием», - отметил глава региона.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 10 по 12 июля, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.