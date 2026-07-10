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НовостиЗвезды10 июля 2026 7:57

ЕВРАЗ ЗСМК приглашает горожан на выставку «Город металла. Город искусства»

12 художников из разных городов России создали выставку ко Дню металлурга - в первую неделю после открытия увидеть ее можно будет бесплатно
Яков КРЫМСКИЙ
ЕВРАЗ ЗСМК приглашает горожан на выставку «Город металла. Город искусства».

ЕВРАЗ ЗСМК приглашает горожан на выставку «Город металла. Город искусства».

С 14 июля по 14 августа в научно-техническом музее имени академика И. П. Бардина (пр. Металлургов, 17) пройдет выставка «Город металла. Город искусства». Проект приурочен ко Дню металлурга и наглядно показывает, как индустриальный облик Новокузнецка становится источником вдохновения для современного искусства.

В ходе арт-резиденции 12 художников из разных городов России изучали Новокузнецк: общались с жителями, посещали действующие производства и музейные площадки. Итогом этого творческого исследования стала экспозиция, в которой металл предстает не просто как материал промышленности, а как выразительное художественное средство. Посетителей ждут необычные арт-объекты: кузнецкие рельсы, превращенные в изящные орнаменты; работа «Неопалимая купина», вдохновленная историей Лидии Петренко. Среди самых ярких экспонатов — «Домна Запсибовна едет стометровку», «Горновой, пронзающий огненного змея» и «Металлург на красном волке».

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Фото: ЕВРАЗ ЗСМК.

Фото: ЕВРАЗ ЗСМК.

Вход для всех желающих будет бесплатным с 14 по 19 июля. Сотрудники предприятий ЕВРАЗа и члены их семей (при предъявлении подтверждающих документов) смогут посетить выставку бесплатно в течение всего периода ее работы.

Для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная программа:

15 и 29 июля в 18:30 — интерактивные экскурсии по объектам уличного искусства, торжественное открытие мурала, посвященного Лидии Петренко (15 июля). Предварительная запись обязательна по телефону: 8-905-911-55-82.

Групповые экскурсии — ежедневно в 13:00. Предварительная запись обязательна по телефонам: (3843) 79 46 25, 79 48 85.

Кураторские экскурсии с искусствоведом В. Кайгородовым:

16 июля в 18:30;

18 июля в 16:00;

21 июля в 15:00

с 27 июля по 6 августа: по вторникам в 15:00 и по четвергам в 18:30.

Режим работы музея:

Понедельник, вторник, среда, пятница: 10:00 – 18:00;

Четверг: 12:00 – 20:00 (с 20 июля — 10:00 – 20:00);

Суббота: 11:00 – 18:00 (с 20 июля — до 17:00);

Воскресенье: 11:00 – 17:00 (с 14 по 19 июля).