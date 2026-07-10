Илья Середюк обсудил развитие системы образования Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил с педагогами развитие системы образования региона на депутатских слушаниях в Мариинске.

Он отметил, что одна из главных задач - восполнить кадровый дефицит. Для этого запустили программы поддержки молодых педагогов, открывают педагогические классы и используют целевое обучение.

Илья Середюк подчеркнул, что запрос на специалистов остается, особенно в отдаленных районах. Эту проблему будут решать в приоритетном порядке. Он добавил, что все усилия будут направлены на то, чтобы дети во всех уголках Кузбасса могли получать качественное образование.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 10 по 12 июля, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.