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НовостиОбщество10 июля 2026 8:01

Илья Середюк обсудил развитие системы образования Кузбасса

Илья Середюк обсудил с депутатами и педагогами способы привлечения молодых специалистов в школы
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Илья Середюк обсудил развитие системы образования Кузбасса.

Илья Середюк обсудил развитие системы образования Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил с педагогами развитие системы образования региона на депутатских слушаниях в Мариинске.

Он отметил, что одна из главных задач - восполнить кадровый дефицит. Для этого запустили программы поддержки молодых педагогов, открывают педагогические классы и используют целевое обучение.

Илья Середюк подчеркнул, что запрос на специалистов остается, особенно в отдаленных районах. Эту проблему будут решать в приоритетном порядке. Он добавил, что все усилия будут направлены на то, чтобы дети во всех уголках Кузбасса могли получать качественное образование.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 10 по 12 июля, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.