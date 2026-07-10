Жалоба жительницы Кузбасса помогла отремонтировать подъездное крыльцо

Фото: ГЖИ Кузбасса.

После проверки Госжилинспекции Кузбасса в Ленинске-Кузнецком отремонтировали подъездное крыльцо. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Жительница дома № 53а по проспекту Ленина в Ленинске-Кузнецком пожаловалась в ГЖИ Кузбасса на разрушение бетонного основания подъездного крыльца. Инспекторы провели проверку и подтвердили нарушение.

Управляющую компанию ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого» привлекли к административной ответственности и обязали устранить проблему. В установленный срок УК отремонтировала крыльцо.

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