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НовостиОбщество10 июля 2026 8:28

Жалоба жительницы Кузбасса помогла отремонтировать подъездное крыльцо

Разрушенное крыльцо в Ленинске-Кузнецком восстановили после проверки ГЖИ Кузбасса
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГЖИ Кузбасса.

Фото: ГЖИ Кузбасса.

После проверки Госжилинспекции Кузбасса в Ленинске-Кузнецком отремонтировали подъездное крыльцо. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Жительница дома № 53а по проспекту Ленина в Ленинске-Кузнецком пожаловалась в ГЖИ Кузбасса на разрушение бетонного основания подъездного крыльца. Инспекторы провели проверку и подтвердили нарушение.

Управляющую компанию ООО «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого» привлекли к административной ответственности и обязали устранить проблему. В установленный срок УК отремонтировала крыльцо.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 10 по 12 июля, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.