Кузбассовцам рассказали, как пережить расставание и «починить» разбитое сердце

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

Подписчик министерства здравоохранения Кузбасса задал, казалось бы, метафорический, но очень болезненный вопрос: «Как починить разбитое сердце?». Ответ на него дала врач-психиатр, начальник ОСП 1 Кузбасской клинической психиатрической больницы Наталья Правилова.

Она объяснила, что в момент расставания мозг переживает настоящую «ломку»: острое душевное состояние активирует те же зоны, что и физическая боль, а уровень гормонов стресса резко возрастает.

Врач обозначила несколько шагов, которые помогут пережить трудный период. Первое и самое важное - не требовать от себя невозможного. Нужно дать себе официальное разрешение на грусть: поплакать, если хочется, и отменить несрочные дела. Главная задача в этот момент - просто справиться с эмоциональным штормом. При этом Наталья Правилова подчеркнула: если тоска становится невыносимой, а проблемы со сном или аппетитом длятся больше двух недель, стоит обратиться к специалисту - возможно, понадобится медикаментозная поддержка.

На втором этапе важно вернуть контроль над телом и мыслями. Хотя склеить сердце силой воли не получится, можно помочь организму справиться со стрессом с помощью простых действий. Врач советует соблюдать режим сна - ложиться в одно и то же время, а за час до отбоя убирать телефон. Также полезна легкая физическая нагрузка: например, 20 минут быстрой ходьбы способны снизить уровень кортизола эффективнее любых самовнушений. Хорошим подспорьем станут и короткие сеансы релаксации продолжительностью 10-15 минут.

Еще один важный психологический прием - бороться с деструктивными мыслями. Если появляется ощущение «я никому не нужен», стоит заставить мозг искать доказательства обратного: вспомнить родных, друзей и коллег, которым человек действительно важен.

В завершение Наталья Правилова напомнила: химический баланс в мозге со временем восстановится, гормональная буря утихнет, а способность радоваться жизни обязательно вернется. Главное - не держать переживания в себе и позволить времени сделать свою работу.

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