В Кузбассе юный мотоциклист без прав и его мать столкнулись с законом

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком инспекторы ГИБДД остановили 16-летнего водителя кроссового мотоцикла. Юноша не имел водительского удостоверения. об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские заметили мотоцикл и остановили его. Оказалось, что за рулем был подросток. Он сказал, что катается на питбайке с разрешения родителей.

Мать юного водителя привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Также юноша был привлечен к ответственности за вождение без прав.

Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

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