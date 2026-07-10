Илья Середюк проверил цены и наличие бензина на заправке в Мариинске

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в рамках рабочей поездки в Мариинск проверил цены и наличие бензина на одной из местных заправок.

Глава территории Светлана Коршунова рассказала, что на сегодняшний день в округе работают пять из восьми АЗС.

«Очередь небольшая, цены на топливо - в рамках диапазона предыдущего периода», - отметил Илья Середюк.

Он поручил главе округа взять на особый контроль вопрос обеспечения горючим мелких фермеров перед уборочной страдой.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин, а также Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.