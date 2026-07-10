Жительница Кузбасса лишилась 1,8 млн рублей, пытаясь получить перерасчет пенсии. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В полицию Киселевска обратилась 73-летняя женщина. Она сообщила, что мошенники обманули ее на 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Женщине в одном из мессенджеров позвонила незнакомка, представившаяся сотрудником пенсионного фонда. Она убедила женщину назвать код из смс, чтобы якобы произвести перерасчет пенсии. Затем с горожанкой связался человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что преступники получили доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах». Они пытаются оформить кредит на ее имя, чтобы перевести деньги за границу.

По указаниям женщина сняла 1,8 млн рублей со своих счетов и передала пакет с деньгами неизвестному, который назвал пароль из предыдущего звонка. Только через несколько дней после этого женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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