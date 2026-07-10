Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 13 по 17 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителям губернатора и председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 13 по 17 июля 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

13 июля на связи будет Дмитрий Малюта, председатель региональной энергетической комиссии Кузбасса. Задать вопросы можно с 15.00 до 17.00 по телефону: 8 (3842) 36-28-28.

14 июля с 15.00 до 16.00 на вопросы ответит Александр Кривцов, заместитель председателя правительства Кузбасса - министр сельского хозяйства, по номеру: 8 (3842) 36-39-75.

В этот же день с 15.00 до 16.00 можно обратиться к Дмитрию Киселеву, министру жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по телефону: 8 (3842) 58-38-41.

Также 14 июля с 15.00 до 17.00 на связи Наталья Юматова, и. о. начальника архивного управления Кузбасса, телефон: 8 (3842) 58-41-87.

И с 15.00 до 17.00 можно задать вопросы Василию Борисову, Уполномоченному по правам человека в Кузбассе, по номеру: 8 (3842) 75-43-29.

15 июля с 14.00 до 15.00 на связи Андрей Тарасов, министр здравоохранения Кузбасса. Телефон для обращений: 8 (3842) 36-42-84.

В этот же день с 15.00 до 16.00 вопросы принимает Наталья Чайка, министр труда и социальной защиты Кузбасса, по номеру: 8 (3842) 75-85-85.

16 июля с 15.00 до 16.00 на связи Глеб Орлов, заместитель губернатора Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству). Телефон: 8 (3842) 36-82-40.

С 10.00 до 12.00 можно обратиться к Ирине Васильевой, уполномоченному по правам ребенка в Кузбассе, по номеру: 8 (3842) 34-90-01.

Также 16 июля с 15.00 до 17.00 на вопросы ответит Олег Ивлев, министр природных ресурсов и экологии Кузбасса, телефон: 8 (3842) 58-55-56.

И с 10.00 до 12.00 можно связаться с Евгением Бойко, министром лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, по номеру: 8 (3842) 31-21-37.

17 июля с 15.00 до 17.00 на связи Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса. Задать вопросы можно по телефону: 8 (3842) 45-05-99.

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