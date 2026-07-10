На Северо-Западном обходе Кемерова начали устанавливать новые камеры

Фото: Министерство ЖК и ДК Кузбасса / ВКонтакте.

На Северо-Западном обходе Кемерова приступили к установке дополнительных камер - ввести эту меру безопасности ранее поручил губернатор Илья Середюк. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Также для удобства водителей фур на трассе ставят информационные щиты, информирующие о запрете движения транзитного транспорта через Кемерова.

Напомним, что с 8 июля сквозной проезд грузовиков через областной центр запрещен: транзитный поток перенаправлен на объездную трассу, а въезд в город разрешен исключительно машинам с путевыми листами от кемеровских компаний.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин, а также Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.