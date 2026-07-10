Фестиваль «День сибирского купечества» в Кузбассе собрал гостей со всей Сибири.

Во время рабочей поездки в Мариинск губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил международный фестиваль «День сибирского купечества» в Городском парке имени А.В. Суворова. Он поприветствовал организаторов и гостей.

Глава региона подчеркнул, что Мариинск - это уникальная историческая жемчужина Кузбасса. Здесь сохранилась атмосфера купеческой Сибири. Местные жители бережно передают традиции из поколения в поколение.

Также губернатор отметил, что фестиваль важен не только для Мариинска, но и для всего региона. Он помогает превратить Кузбасс в центр культурного и событийного туризма Сибири. Это пример для других территорий.

В фестивале участвуют не только кузбассовцы, но и представители Новосибирской, Томской, Омской областей и Красноярского края. Программа включает образовательные и деловые проекты. Среди них - форум «Деловые и предприимчивые», конкурс «Купеческое наследие» и мастер-классы для юных предпринимателей. Также пройдут молодежный медиаслет «PRO-Медиа» и два казачьих фестиваля - «По следам сибирских казаков» и «Сибирская станица».

Особое место займет турнир гиревиков «Битва титанов». В нем примут участие сильнейшие атлеты Сибири. Зрители увидят показательные выступления чемпионов.

Ранее мы писали, что синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 10 по 12 июля, а еще Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.