Губернатор Кузбасса лично поздравил ветерана со 106-м днем рождения

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Петра Шипулина, который сегодня отмечает 106-летие.

Петр Иванович участвовал в разгроме Квантунской армии, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией». После войны трудился на железной дороге, а, уйдя на пенсию, возглавил совет ветеранов станции «Мариинск».

«В таких людях — живая история нашей страны. Их мужество, характер, любовь к Родине навсегда останутся ориентиром для нас и для будущих поколений. Для меня стало честью пожать руку Петру Ивановичу и поблагодарить его за ратный и трудовой подвиг», - отметил губернатор.

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