В Кемерове задержан работник маркетплейса, похитивший золотые украшения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции «Ленинский» в Кемерове обратился сотрудник службы безопасности сортировочного центра маркетплейса. Он рассказал, что один из работников украл золотые украшения. Ущерб составил более 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские задержали 39-летнего жителя Кемерова. Выяснилось, что он заметил пакет с золотыми серьгами во время разгрузки товаров, вскрыл его и украл украшения. Затем он сдал их в комиссионный магазин и потратил вырученные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Украшения изъяты и возвращены законному владельцу.

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