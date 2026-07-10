Жительница Кузбасса нашла пистолет среди ульев

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

66-летня жительница села Проскоково нашла пистолет среди ульев. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Женщина обнаружила оружие и патроны к нему во время разбора вещей покойного отца. Мужчина был охотником и мог самостоятельно изготовить пистолеты. Найденный пистолет также оказался самодельным, предназначенным для стрельбы малокалиберными патронами

Зная, что хранение подобных предметов является незаконным, жительница передала находку правоохранителям. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам женщине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

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