Бутылка водки без лицензии довела владелицу магазина в Кузбассе до штрафа

Фото: архив "КП". Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю алкоголем в павильоне на улице Волжской. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Во время проверки подтвердилось, что в магазине продавали спиртное без лицензии: 49-летняя продавщица отпустила покупателю бутылку водки. На нее составили протокол за незаконную продажу товаров, что грозит штрафом до 15 тысяч рублей.

Под раздачу попала и 43-летняя владелица бизнеса: за нарушение правил продажи алкоголя индивидуальной предпринимательнице грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Всю нелегальную продукцию полицейские изъяли, а материалы дела направили в мировой суд.

Ранее мы писали, что более 11 тысяч нарушений прав детей выявили в Кузбассе с начала года, а еще главный токсиколог Кузбасса объяснил, почему антифриз и тормозная жидкость смертельно опасны при попадании в организм.