Шестерых подростков отстранили от вождения мототехники во время рейда в Кузбассе

Фото: полиция Кузбасса.

В Киселевске сотрудники полиции совместно с представителями городской администрации и народными дружинниками провели масштабный профилактический рейд. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Проверки прошли не только на центральных улицах, но и в частном секторе, а также в гаражных массивах, где чаще всего фиксируются нарушения при езде на мотоциклах, квадроциклах, питбайках и мопедах.

Особое внимание участники рейда уделили подросткам: от управления техникой отстранили шестерых несовершеннолетних. Всего по итогам проверок правоохранители составили 15 административных протоколов - в том числе за езду без шлемов и прав, а также за неисполнение родительских обязанностей. Семь единиц мототехники были изъяты и отправлены на специализированную стоянку.

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