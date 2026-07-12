Жители Кузбасса за сутки отдали мошенникам более 19 млн рублей

Фото: архив КП. Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки в полицию обратились четверо жителей Кузбасса, ставшие жертвами аферистов. Общая сумма причиненного ущерба составила более 19 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Так, 59-летний житель Междуреченска лишился 4 млн рублей при продаже автомобиля. Мошенники сначала убедили мужчину в том, что взломан его личный кабинет на госуслугах, а потом рекомендовали перевести сбережения на «безопасный счет».

61-летнего пенсионера из Новокузнецка «развели» под предлогом доставки посылки. Мужчина назвал код из смс, потом согласился «задекларировать» имеющиеся средства. Он продал квартиру и машину и перевел мошенникам почти 5 млн рублей. Курьера, который забирал деньги - 32-летнего жителя Кемерова – уже задержали.

60-летнего новокузнечанина обманули на 5 млн рублей. Сначала неизвестный попросил назвать смс-код якобы для замены ключей от домофона, затем псевдосотрудник банка и полиции убедили, что в отношении местного жителя совершаются мошеннические действия и под предлогом сохранности денежных средств сказали пенсионеру передать сбережения.

А 51-летняя жительница Новокузнецка «купилась» на обещание получить награду. Для оформления документа женщину попросили назвать номер СНИЛС. Затем с ней связался псевдосотрудник органов госбезопасности и сообщил, будто от ее имени оформлена доверенность, а все деньги необходимо передать на проверку. Следуя указаниям аферистов, новокузнечанка передала курьеру коробку, в которой находилось более 5 млн рублей.

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