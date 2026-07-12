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НовостиЧто происходит12 июля 2026 4:39

«Машины поплыли»: жители Новокузнецка показали последствия ливня

В Новокузнецке затопило дорогу после сильного дождя
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Дожуем до понедельника / МАХ.

Фото: Дожуем до понедельника / МАХ.

В Новокузнецке в результате сильного дождя затопило проезжую часть на улице Ленина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах, выложенных в интернете, видно, что машинам приходится «вплавь» преодолевать огромные лужи.

«На Ленина в Новокузнецке все стабильно: после ливня встали трамваи, поплыли машины», - написал автор видео.

Напомним, что дожди на этой неделе обрушились в основном на юг Кузбасса. Так, по данным синоптиков, за одни сутки в городе выпала месячная норма осадков.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса лишилась 6 млн рублей, проголосовав за благоустройство двора.