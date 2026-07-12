В Кемерове мужчина украл у детей велосипед и самокат

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали мужчину, который украл у соседки детские велосипед и самокат. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина заметил транспортные средства в подъезде на лестничной площадке и решил воспользоваться тем, что они не пристегнуты тросом. Сначала украл велосипед, через несколько дней и самокат. Все сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил. Сумма причиненного ущерба составила около 25 000 рублей.

Следователи отдела полиции «ФПК» возбуждили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина может на пять лет лишиться свободы.

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