Погода в Кузбассе 13 июля 2026 года: потеплеет до +28 градусов

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, в Кузбассе ожидаются теплая солнечная погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентре.

Ночью температура воздуха будет в пределах +6... +11, местами до +16 градусов. Днем ожидается +23... +28 градусов. Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, порывы будут достигать 13 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, возможны туманы.

Погода в Кемерове 13 июля 2026 года

В Кемерове ночью 13 июля температура воздуха составит +9…+11 градусов, днем +26…+28 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается. Возможен туман.

Ранее мы писали, что жительница Кузбасса лишилась 6 млн рублей, проголосовав за благоустройство двора, а также борец из Новокузнецка выиграл живого барана в соревнованиях по корэш.