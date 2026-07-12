В Новокузнецке пять человек пострадали в жестком ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке пять человек пострадали в ДТП на улице Димитрова. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Автоавария произошла накануне около 19:30. Водитель автомобиля «Хенде Элантра» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Гранта». В результате травмы получил 25-летний водитель иномарки и его 20-летний пассажир, а также 24-летний водитель отечественного авто и два его пассажира: 21-летняя девушка и 14-летний подросток.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что спортсмен из Новокузнецка выиграл живого барана в соревнованиях по корэш, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.