В Кузбассе водитель «БМВ» лишился 7 500 рублей

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке по материалам «Мобильного патруля» оштрафовали автомобилиста за грубое нарушение ПДД. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Один из жителей области зафиксировал на видео, как на улице Советской армии автомобиль «БМВ» в нарушение требований ПДД совершил обгон на пешеходном переходе.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя и составили на него протокол. В качестве наказания мужчине назначен административный штраф в размере 7 500 рублей.

Ранее мы писали, что спортсмен из Новокузнецка выиграл живого барана в соревнованиях по корэш, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.