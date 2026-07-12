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НовостиЧто происходит12 июля 2026 23:17

В Кузбассе водитель «БМВ» лишился 7 500 рублей

В Новокузнецке водителя оштрафовали на 7 500 рублей за грубые нарушения ПДД
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке по материалам «Мобильного патруля» оштрафовали автомобилиста за грубое нарушение ПДД. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Один из жителей области зафиксировал на видео, как на улице Советской армии автомобиль «БМВ» в нарушение требований ПДД совершил обгон на пешеходном переходе.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя и составили на него протокол. В качестве наказания мужчине назначен административный штраф в размере 7 500 рублей.

Ранее мы писали, что спортсмен из Новокузнецка выиграл живого барана в соревнованиях по корэш, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.