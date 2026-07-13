Жительницу Кузбасса осудят за мошенничество с маткапиталом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 29-летняя жительница, обвиняемая в незаконном распоряжении средствами материнского капитала. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. По данным следствия, в 2022 году женщина незаконно обналичила материнский капитал. Она купила дом, который не соответствовал требованиям закона. В договоре купли-продажи была указана завышенная цена. На эту сумму она взяла кредит. 190 тысяч рублей отдала собственнику недвижимости, неосведомленному о ее преступных намерениях. Оставшиеся деньги использовала по своему усмотрению. Кредит погасила за счет материнского капитала, обналичив более 540 тысяч рублей.

Женщина свою вину не признала. Ей грозит до шести лет лишения свободы. На ее банковские счета наложен арест. Дело передано в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

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