Пассажирку из Вьетнама поймали с орхидеями в аэропорту Новокузнецка

Фото: Сибирское таможенное управление.

В аэропорту Новокузнецка таможенники нашли 11 орхидей в багаже пассажирки из Вьетнама. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Женщину остановили для выборочного таможенного контроля. В ее дорожной сумке нашли цветочные культуры с корнями, общий вес которых составил 1448 гр. Она сказала, что приобрела орхидеи для выращивания дома. Но не знала, что это подкарантинная продукция, которая может быть источником вредителей и подпадает под запреты при ввозе в Россию. У нее не было экспортного фитосанитарного сертификата на растения.

Таможня возбудила дело об административном правонарушении. Орхидеи передали в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

С начала 2026 года в аэропорту Новокузнецка выявили 30 случаев нарушения при ввозе фитосанитарной продукции.

Ранее мы писали, что жительница Новокузнецка с редким генотипом спасла жизнь незнакомке, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.