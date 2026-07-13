В Кемерове открыли движение по улице Каменской. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в ночь на 13 июля открыли движение по улице Каменской. Об этом сообщили в СГК Кузбасс.

в выходные дни проезд был ограничен из-за замены подземного участка теплосети. Под автодорогой на магистральном трубопроводе обнаружили дефект с помощью самоходного робота. Чтобы избежать повреждений зимой, энергетики СГК решили переложить проблемный участок летом. Эта теплосеть обогревает большинство домов в районе ФПК.

Ранее мы писали, что жительница Новокузнецка с редким генотипом спасла жизнь незнакомке, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.