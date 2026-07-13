Ремонтные работы: в Кемерове временно отключат светофор

В Кемерове временно отключат светофор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове 13 июля отключат светофорный объект. Об этом сообщает администрация города.

Так, светофор не будут работать с 13.00 до 17.00 на улице Елыкаевской, 151. Это связано с выполнением ремонтных работ.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

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