Ремонтные работы: в Кемерове временно отключат светофор

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Кемерове 13 июля отключат светофорный объект. Об этом сообщает администрация города.
Так, светофор не будут работать с 13.00 до 17.00 на улице Елыкаевской, 151. Это связано с выполнением ремонтных работ.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
Ранее мы писали, что жительница Новокузнецка с редким генотипом спасла жизнь незнакомке, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.