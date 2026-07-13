В Кузбассе задержан водитель, скрывшийся с места ДТП, где пострадал подросток

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Беловском округе в полицию поступило сообщение о ДТП на нерегулируемом перекрестке. Водитель мотоцикла, поворачивая налево, не уступил дорогу другому мотоциклисту, двигавшемуся прямо. В результате столкновения 17-летний подросток получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновника ДТП. Им оказался 36-летний житель Бачатского, который дал признательные показания. По его словам, он скрылся с места происшествия из-за шокового состояния. Проверка ГАИ показала, что у задержанного нет водительского удостоверения, так как его ранее лишили прав.

Полицейские составили шесть протоколов в отношении нарушителя: за управление без прав, вождение незарегистрированного и незастрахованного мотоцикла, нарушение правил проезда перекрестка и отсутствие мотошлема. Общая сумма штрафов превысила 18 000 рублей. Кроме того, водителю грозит арест до 15 суток.

Также составлен протокол на подростка за управление мотоциклом без прав. Рассматривается вопрос о привлечении его родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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