В Кузбассе ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Яшкинском округе провели проверку в сфере обращения с отходами и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В ходе выезда на территорию в лесном массиве поселка Яшкино была обнаружена несанкционированная свалка площадью более 30 квадратных метров.

Прокуратура потребовала от руководства МКУ «Комитет по благоустройству администрации Яшкинского муниципального округа» ликвидировать свалку. Однако, несмотря на это, свалка оставалась на месте. В связи с этим прокурор района подал в суд иск. Суд удовлетворил требования прокурора, свалка была убрана.

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