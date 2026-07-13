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НовостиЧто происходит13 июля 2026 5:32

В Кузбассе ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

Благодаря вмешательству прокуратуры в Кузбассе убрали свалку
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: прокуратура Кузбасса.

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Яшкинском округе провели проверку в сфере обращения с отходами и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В ходе выезда на территорию в лесном массиве поселка Яшкино была обнаружена несанкционированная свалка площадью более 30 квадратных метров.

Прокуратура потребовала от руководства МКУ «Комитет по благоустройству администрации Яшкинского муниципального округа» ликвидировать свалку. Однако, несмотря на это, свалка оставалась на месте. В связи с этим прокурор района подал в суд иск. Суд удовлетворил требования прокурора, свалка была убрана.

Ранее мы писали, что жительница Новокузнецка с редким генотипом спасла жизнь незнакомке, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.