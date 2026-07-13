В Новокузнецке осудили бухгалтера силового ведомства за кражу 2,7 млн рублей

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В Новокузнецке вынесли приговор бывшей сотруднице бухгалтерии одного из правоохранительных органов за хищение более 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Преступная схема действовала более пяти лет. Еще в 2018 году главный бухгалтер подразделения предложила двум своим подчиненным, включая подсудимую, воровать деньги, предназначенные для выплаты денежного довольствия сотрудникам. Для этого сообщницы оформляли подложные заявки на кассовый расход и фиктивные реестры на выплату зарплат.

В суде женщина полностью признала свою вину и еще во время следствия заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ей два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Уголовные дела в отношении остальных участниц махинаций выделены в отдельные производства, приговор пока не вступил в законную силу.

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