Губернатор Кузбасса поручил защитить маломобильных жителей региона в случае ЧС

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе разработают специальные алгоритмы эвакуации маломобильных жителей на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья и пожилых гражданах является абсолютным приоритетом системной работы по безопасности. По словам главы региона, необходимо учесть каждого такого человека в регионе и детально проработать эвакуационные маршруты с учетом их особых потребностей.

Кроме того, глава региона поручил активнее привлекать к обеспечению общественной безопасности в муниципалитетах ветеранов СВО. Губернатор отметил, что на областном уровне это сотрудничество уже доказало свою высокую эффективность, и теперь данный позитивный опыт нужно распространить на все города и районы Кузбасса.

Ранее мы писали, что в Кемерове открыли движение по улице Каменской, а еще пассажирку из Вьетнама поймали с орхидеями в аэропорту Новокузнецка.