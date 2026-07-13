Трассу из Новосибирска до Юрги сделают безопасной и комфортной в течение двух лет

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе до 2028 года полностью обновят стратегически важный участок автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Эта трасса является одной из ключевых транспортных артерий региона, связывающей Юргу и другие территории с федеральной сетью. За последние три года дорожники уже привели в порядок 20 километров этого направления: заменили водопропускные трубы, укрепили основание, обновили покрытие, сделали тротуары и остановки. В текущем году отремонтируют еще более девяти километров - сейчас там готовят земляное полотно и делают временные объезды.

Параллельно в Кузбассе идет обновление и других региональных трасс, включая дороги до Таштагола, Прокопьевска, Журавлево и Урска.

Губернатор отметил, что делать кузбасские дороги комфортнее и безопаснее помогают нацпроект «Инфраструктура для жизни» и Народная программа партии «Единая Россия».

Ранее мы писали, что в Кемерове открыли движение по улице Каменской, а еще пассажирку из Вьетнама поймали с орхидеями в аэропорту Новокузнецка.