В Кемерове с опережением графика ремонтируют улицу Угловую

Фото: администрация Кемерова.

В завокзальной части Заводского района Кемерова продолжается масштабное обновление улицы Угловой. Об этом рассказали в администрации города.

Дорожники уже провели большой объем подготовительных работ: обустроили новые тротуары, сделали отсыпку съездов к домам, устранили пучины и засыпали дорожные ямы. На следующем этапе на проезжей части уложат два слоя свежего асфальтобетонного покрытия, после чего рабочие поднимут колодцы до проектного уровня, укрепят обочины и полностью восстановят благоустройство территории.

Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Все работы идут с опережением графика - завершить обновление улицы планируют уже к 1 сентября.

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