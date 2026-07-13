Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+27°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 7:39

В Кемерове с 14 июля отключат горячую воду: график и районы

В трех районах Кемерова на две недели отключат горячую воду
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В трех районах Кемерова на две недели отключат горячую воду.

В трех районах Кемерова на две недели отключат горячую воду.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 14 июля 2026 года в Кемерове стартует третий этап летних гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает СГК Кузбасс.

С 14 по 27 июля включительно горячая вода будет отключена в части Центрального и Ленинского районов. С 15 по 28 июля - в оставшейся части Кировского района (правый берег).

За две недели специалисты протестируют магистральные и квартальные трубопроводы повышенным давлением. Дефектные участки будут отремонтированы.

Узнать подробности о зонах отключения горячей воды можно на интерактивной карте.

Ранее мы писали, что жительница Новокузнецка с редким генотипом спасла жизнь незнакомке, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.