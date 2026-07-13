В Кемерове с 14 июля отключат горячую воду: график и районы

В трех районах Кемерова на две недели отключат горячую воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 14 июля 2026 года в Кемерове стартует третий этап летних гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает СГК Кузбасс.

С 14 по 27 июля включительно горячая вода будет отключена в части Центрального и Ленинского районов. С 15 по 28 июля - в оставшейся части Кировского района (правый берег).

За две недели специалисты протестируют магистральные и квартальные трубопроводы повышенным давлением. Дефектные участки будут отремонтированы.

Узнать подробности о зонах отключения горячей воды можно на интерактивной карте.

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