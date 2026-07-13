От Ивана до Хасана: в Прокопьевском роддоме за месяц родились 60 малышей

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевском роддоме за месяц на свет появились 60 малышей: 26 мальчиков и 34 девочки. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

В топе мужских имен оказались Иван, Александр и Дамир, а среди девочек лидируют Ева и Анна. Среди редких и экзотических имен, которые выбирали прокопчане, были Савелий и Хасан для мальчиков, а также Адель, Робеа, Марьяна, Ясения и Каролина для девочек.

Глава ведомства пожелал крепкого здоровья всем новорожденным и их родителям.

Ранее мы писали, что трассу из Новосибирска до Юрги сделают безопасной и комфортной в течение двух лет, а еще в Кузбассе разработают специальные алгоритмы эвакуации маломобильных граждан при ЧС.