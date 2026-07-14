СКР заинтересовался разрушающимся памятником архитектуры в Кемерове

Фото: архив КП. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следком России заинтересовался разрушающимся жилым домом в Кемерове, имеющим статус памятника архитектуры.

В средствах массовой информации прозвучало, что у здания разрушается фасад, а также балконы. Местные жители бояться, что конструкции не выдержат и обрушатся. Однако ресторации дома не ведется.

По данному факту кузбасский следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю подразделения Бэликто Базарову представить доклад о ходе расследования.

Ранее мы писали, что палеонтологи нашли в Кузбассе уникальную кость стегозавра, а также семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка.