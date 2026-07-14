Токсиколог из Кузбасса рассказал, как не отравиться аммиаком в собственном доме

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал, где содержится аммиак и как им не отравиться.

По словам специалиста, аммиак — это не только промышленный газ, но и вещество, с которым мы часто соприкасаемся дома. Например, он содержится в нашатырном спирте, может быть в средствах для чистки стекол и сантехники и другой бытовой химии.

В быту отравиться аммиаком можно, работа в непроветриваемом помещении с концентрированными чистящими составами, смешивая бытовую химию, а также вдыхая нашатырный спирт в больших количествах.

Среди симптомов отравления - жжение в глазах, носу, горле, слезотечение, кашель, чихание, головокружение, затрудненное дыхание. При сильном отравлении может возникнуть отек гортани и химический ожог дыхательных путей.

«Что делать, если это произошло? Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух или откройте окна, если выйти нельзя. Промойте глаза и лицо большим количеством чистой прохладной воды, не менее 15 минут. Если аммиак попал на кожу — смойте водой, снимите пропитанную одежду. Дайте прополоскать рот водой, при сохраненном сознании — небольшими глотками теплую воду. Не вызывайте рвоту и не давайте соду при проглатывании концентрированного раствора — это может усугубить повреждение пищевода», - посоветовал врач.

Он также рекомендовал вызывать скорую помощь в любом случае, даже если симптомы на вид легкие – они в любой момент могут смениться отеком дыхательных путей.

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