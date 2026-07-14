Реконструкцию Левобережных очистных сооружений в Кемерове завершат в сентябре

Фото: Роман Куреляк | Газета «Кемерово».

В Кемерове модернизацию Левобережных очистных сооружений планируют завершить к началу отопительного сезона. Об этом сообщили в городской администрации.

Левобережные очистные сооружения — это своеобразный экологический фильтр Кемерова. Сюда по подземным трубам почти со всего города стекается использованная вода, после чего очищается и возвращается в природу.

Реконструкция очистных началась несколько лет назад. Первый участок на 50 тысяч кубометров в сутки запустили в 2020 году, а сейчас городу добавится еще 75 тысяч кубических метров суточной мощности биологической очистки.

На объекте практически полностью заменены старые железобетонные конструкции, модернизированы станции и начался монтаж насосной станции для рециркуляции активного ила.

«Главная технологическая особенность проекта — глубокая биологическая очистка стоков. В обновленных секциях резервуаров очищение воды происходит за счет жизнедеятельности специальных микроорганизмов, которые естественным путем окисляют и разрушают органические соединения», - сообщили в мэрии.

На предприятии будет внедрена современная система нитри-денитрификации и подводного рецикла воды из износостойких полиэтиленовых труб. Новые насосы будут возвращать из конца сооружений в начало от 100% до 200% объема воды, а степень фильтрации увеличится до уровня мировых стандартов.

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