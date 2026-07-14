«Выслеживает кого-то»: жители Кемерова пожаловались на подозрительного мужчину

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В Кемерове полицейские проверили информацию о подозрительном мужчине после жалоб в соцсетях. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жители Ленинского района обратили внимание, что во дворе многоэтажного дома неизвестный несколько дней подряд выслеживает кого-то на улице. Участковые нашли этого «подозрительного мужчину» - им оказался 40-летний местный житель, который ходит в гости к своей знакомой.

Мужчина пояснил, что ключей от подъезда и квартиры у него нет, он ждет женщину около ее дома, а потом они вместе поднимаются в квартиру. Его подруга подтвердила информацию.

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