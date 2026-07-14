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НовостиЧто происходит14 июля 2026 2:54

«Выслеживает кого-то»: жители Кемерова пожаловались на подозрительного мужчину

В Кемерове полиция проверила «подозрительного мужчину» после жалоб в соцсетях
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские проверили информацию о подозрительном мужчине после жалоб в соцсетях. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жители Ленинского района обратили внимание, что во дворе многоэтажного дома неизвестный несколько дней подряд выслеживает кого-то на улице. Участковые нашли этого «подозрительного мужчину» - им оказался 40-летний местный житель, который ходит в гости к своей знакомой.

Мужчина пояснил, что ключей от подъезда и квартиры у него нет, он ждет женщину около ее дома, а потом они вместе поднимаются в квартиру. Его подруга подтвердила информацию.

Ранее мы писали, что палеонтологи нашли в Кузбассе уникальную кость стегозавра, а также семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка.