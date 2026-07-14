Жителей Кемерова позвали на многопрофильную ярмарку вакансий

Фото: администрация г. Кемерово.

15 июля в Кадровом центре «Работа России» пройдет многопрофильная ярмарка вакансий. Об этом сообщили в городской администрации.

Свои вакансии представят 15 предприятий различных отраслей, в том числе производители химической продукции, предприятия питания и социального обслуживания.

Посетители смогут не только подыскать варианты трудоустройства, но и проконсультироваться со специалистами по программам и мерам государственной поддержки. Также пройдут консультации по правовым вопросам.

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