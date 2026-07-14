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НовостиОбщество14 июля 2026 4:46

Более 700 кузбасских семей воспользовались услугами пунктов проката вещей

Самая востребованная вещь - детские коляски
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе с начала года 770 семей воспользовались услугами пунктов проката вещей для новорожденных. Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Многодетные и малообеспеченные семьи взяли во временное пользование уже более 2,5 тысяч предметов. Самыми востребованными товарами стали детские коляски — их брали 333 раза. На втором месте – видеоняни (290 раз).

Напомним, что сегодня в Кузбассе работает 31 пункт проката. Их услугами могут воспользоваться 1500 семей региона.

Ранее мы писали, что в Кузбассе жительница аварийного дома отсудила у мэрии 1 млн рублей, а также кемеровские врачи нашли у пациента с бессонницей рак толстого кишечника.