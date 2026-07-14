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НовостиПроисшествия14 июля 2026 4:56

В Кузбассе мужчина утонул на «диком» пляже

В Междуреченске не смогли спасти мужчину, ушедшего под воду
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске мужчина утонул в Томи. Об инциденте рассказали в администрации города во вторник, 14 июля.

Трагический случай произошел еще 6 июля в районе Косого Порога. Мужчина купался в необорудованном месте и внезапно ушел под воду. Междуреченский пожарно-спасательный отряд оперативно прибыл на место и поднял тело. Медики констатировали смерть мужчины.

Ранее мы писали, что с начала купального сезона в Кузбассе утонул 21 человек.

Ранее мы писали, что в Кузбассе жительница аварийного дома отсудила у мэрии 1 млн рублей, а также кемеровские врачи нашли у пациента с бессонницей рак толстого кишечника.