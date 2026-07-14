В Кузбассе мужчина утонул на «диком» пляже

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В Междуреченске мужчина утонул в Томи. Об инциденте рассказали в администрации города во вторник, 14 июля.

Трагический случай произошел еще 6 июля в районе Косого Порога. Мужчина купался в необорудованном месте и внезапно ушел под воду. Междуреченский пожарно-спасательный отряд оперативно прибыл на место и поднял тело. Медики констатировали смерть мужчины.

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