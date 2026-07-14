В кузбасском городе сгорело кафе

Фото: соцсети Станиславаа Черданцева.

В Гурьевске произошел пожар в кафе на улице 30 лет Победы. Об этом сообщили мэр города Станислав Черданцев.

ЧП случилось сегодня около 10.00. Для ликвидации пожара были привлечены три автоцистерны пожарно-спасательных частей.

Общая площадь пожара составила 25 кв.м. Помещение восстановлению не подлежит - оно выгорело полностью.

Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

«Было решено провести внеплановое совещание КЧС на тему пожарной безопасности на объектах малого и среднего бизнеса, а также отправить руководителям предприятий информационные письма о недопущении возможности возгораний, строгом соблюдении всех правил противопожарной безопасности», - отметил Станислав Черданцев.

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