Семь автобусов изменят движение в Кемерове из-за перекрытия улицы Веры Волошиной

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове временно изменится схема движения семи популярных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать с 20.00 сегодняшнего дня, 14 июля, до 08.00 среды, 15 июля. В этот период дорожные службы полностью закроют для транспорта участок улицы Веры Волошиной от улицы Двужильного до улицы Дружбы, чтобы провести работы по укладке сетей ливневой канализации.

На время ремонта автобусы №7, №32, №35, №38, №80, №99 и №226 будут курсировать по измененным схемам в объезд закрытого участка через улицы Двужильного, Космическую, Дружбы и Баумана. После завершения прокладки сетей общественный транспорт вернется к своим привычным маршрутам.

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