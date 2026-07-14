В Новокузнецке мужчина пытался угнать рейсовый автобус

Фото: НТА / ВКонтакте.

Вопиющий случай произошел в Новоильинском районе Новокузнецка: мужчина пытался угнать рейсовый автобус. Об инциденте рассказали в Национальной транспортной Ассоциации.

ЧП случилось на стоянке у ТЦ «Лента», где между рейсами отдыхают водители автобусов № 80 и № 87. У одного из водителей по графику начался обеденный перерыв. Мужчина закрыл двери автобуса и пошел в торговый центр, чтобы купить кофе.

В это время посторонний пробрался в салон, завел мотор, закоротив провода, и поехал. Однако не справился с управлением - не рассчитал габариты – и врезался в легковой автомобиль. После чего, испугавшись, сбежал с места преступления.

Сотрудники полиции оперативно задержали преступника. Мужчина оказался рецидивистом: неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу автомобилей. Зачем ему понадобилось угонять автобус, не сообщается.

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