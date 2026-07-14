Более 60 тысяч мальков хариуса и тайменя выпустили в реки Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе прошла экологическая акция по зарыблению рек. 40 тысяч мальков хариуса и тайменя выпустили в устье реки Эмки – приток Тайдона. Еще 20 тысяч мальков хариуса поселились в Томи в районе поселка Осиновое Плесо. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

«Восполнение природных ресурсов очень важно для экологии региона. Это то, что мы оставим после себя нашим детям и внукам. Работа по восстановлению популяции рыб ведется в регионе системно и приносит ощутимые плоды. Мы также видим рост числа социально ответственных предприятий, которые включаются в проведение экологических инициатив, и поддерживаем лучших», — скащал губернатор Илья Середюк.

Всего за 13 лет программы в реки Кузбасса выпустии более 2,7 млн мальков ценных пород рыб.

Ранее мы писали, что в Кузбассе жительница аварийного дома отсудила у мэрии 1 млн рублей, а также кемеровские врачи нашли у пациента с бессонницей рак толстого кишечника.